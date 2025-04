Apple iPad Fold: il pieghevole da 18,8 pollici potrebbe arrivare prima del previsto

Dopo anni di voci e speculazioni, sembra che Apple sia finalmente pronta a lanciare il suo primo iPad pieghevole, un dispositivo innovativo con display da 18,8 pollici, che potrebbe fare il suo debutto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di Cupertino ha avviato la fase di New Product Introduction (NPI) presso Foxconn, un chiaro segnale che lo sviluppo sta procedendo a ritmo serrato.

Produzione e lancio: le finestre temporali in gioco

Il noto analista Jeff Pu di GF Securities sostiene che l’iPad Fold entrerà in produzione di massa nella seconda metà del 2026, il che lascia aperte due ipotesi: un lancio anticipato entro la fine del 2026, o uno più prudente nei primi mesi del 2027. La tempistica definitiva dipenderà da quanto rapidamente Apple deciderà di avviare la produzione industriale. L’analista collega inoltre questo lancio a quello dell’attesissimo iPhone pieghevole, che potrebbe essere svelato nello stesso periodo.

iPad o MacBook? Un dispositivo ibrido

Non è ancora chiaro se il dispositivo sarà effettivamente classificato come iPad, MacBook, o come un ibrido tra i due. Jeff Pu ritiene che sarà una sorta di tablet-laptop con funzionalità touch avanzate, in grado di eseguire una nuova versione di macOS ottimizzata per l’uso ibrido. A supporto di questa teoria, anche Ming-Chi Kuo ha parlato di un dispositivo pieghevole che somiglia più a un Mac che a un iPad, mentre Mark Gurman di Bloomberg ha indicato l’arrivo di un iPad Fold da 20 pollici per il 2028, forse riferendosi a un altro progetto parallelo.

Un mercato in attesa: Apple entra nel mondo dei dispositivi foldable

Apple è una delle poche grandi aziende tech a non aver ancora lanciato un dispositivo pieghevole. Con rivali come Samsung, Huawei e Google già attivi nel settore, l’entrata di Apple nel mercato dei foldable è vista come un passo atteso e strategico. Il periodo tra il 2026 e il 2027 potrebbe rappresentare l’inizio della transizione verso una nuova gamma di dispositivi Apple, che combinano la portabilità di un tablet con la potenza e la produttività di un laptop.

Cosa aspettarsi

Sebbene manchino ancora dettagli certi sulle specifiche tecniche, alcuni elementi emergono con chiarezza:

Display pieghevole da 18,8 pollici

Possibile supporto a macOS touch-based

Design ibrido tra iPad e MacBook

Produzione di massa prevista per fine 2026

Annuncio possibile insieme al primo iPhone pieghevole

Il debutto dell’iPad Fold segnerà un momento storico per Apple e per l’intero mercato tech. Anche se la data precisa resta incerta, tutte le fonti concordano su un punto: il dispositivo è in fase avanzata di sviluppo. Se confermato, sarà la prima vera rivoluzione hardware nel catalogo Apple da anni, e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui concepiamo l’uso quotidiano di tablet e laptop.