Apple: Il grande aggiornamento di Siri arriverà con iOS 18.5

Apple sta preparando un importante aggiornamento per Siri, che consentirà all’assistente vocale di eseguire compiti complessi attraverso semplici comandi in linguaggio naturale. Tuttavia, le attese novità, inizialmente previste con iOS 18.4, subiranno un ritardo e dovrebbero arrivare con iOS 18.5.

Secondo il noto giornalista Mark Gurman, che ha riportato le ultime indiscrezioni nella sua newsletter “Power On”, Apple ha deciso di posticipare alcune delle funzionalità più avanzate di Siri e dell’intelligenza artificiale proprietaria, denominata “Apple Intelligence“. Questo ritardo sembra essere dovuto alle difficoltà incontrate dagli ingegneri del colosso di Cupertino nello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Cosa Cambierà con iOS 18.5?

Siri – Techsporty.com

L’aggiornamento iOS 18.5 porterà con sé importanti miglioramenti per Siri, tra cui:

Maggiore consapevolezza dello schermo : Siri sarà in grado di comprendere meglio il contesto delle informazioni visualizzate sul display del dispositivo.

: Siri sarà in grado di comprendere meglio il contesto delle informazioni visualizzate sul display del dispositivo. Comprensione del contesto personale : L’assistente potrà offrire risposte più pertinenti e personalizzate, basandosi sulle abitudini e sulle preferenze dell’utente.

: L’assistente potrà offrire risposte più pertinenti e personalizzate, basandosi sulle abitudini e sulle preferenze dell’utente. Controllo più profondo delle app: Sarà possibile interagire con le applicazioni in modo più fluido e naturale, senza dover eseguire manualmente molte operazioni.

Gli ingegneri Apple lavorano su iOS 18.5 già da febbraio e si prevede che la prima versione beta dell’aggiornamento verrà rilasciata ad aprile. La versione finale, invece, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti a maggio.

Apple Riuscirà a Recuperare il Ritardo?

Siri, negli ultimi anni, è rimasta indietro rispetto ad altri assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale, come Google Gemini e ChatGPT. Apple punta a colmare questo gap con le nuove funzionalità previste per iOS 18.5, che rappresentano una vera e propria sfida per l’azienda. Il successo di queste innovazioni potrebbe determinare il rilancio di Siri come assistente vocale competitivo sul mercato.

Non è ancora chiaro se Apple introdurrà alcune delle novità di Siri nelle prossime beta di iOS 18.4 o se tutte le funzionalità verranno rimandate direttamente a iOS 18.5. Tuttavia, gli utenti possono aspettarsi un’esperienza rinnovata e più performante nel corso del 2025.