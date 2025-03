Apple è pronta ai Dispositivi Pieghevoli?

Al momento, la presenza di Apple nel mercato dei dispositivi pieghevoli è praticamente inesistente. L’azienda non ha ancora lanciato alcun prodotto capace di piegarsi senza compromettere la funzionalità. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando su un iPad Pro pieghevole o su un MacBook con uno schermo gigante da 18,8 pollici, integrando tecnologie all’avanguardia per superare la concorrenza.

Un Nuovo Prototipo con Face ID Sotto il Display

Un noto leaker su Weibo, Digital Chat Station, ha rivelato che i prototipi in fase di sviluppo di Apple presentano sensori Face ID posizionati sotto il display. Questi dispositivi, dotati di un ampio schermo da 18,8 pollici, utilizzerebbero una “lente superstrutturale in metallo” per connettere i componenti trasmittenti e riceventi del sistema di riconoscimento facciale, mantenendoli nascosti sotto il display.

iPad o MacBook? Un Nuovo Tipo di Dispositivo

Attualmente, non è chiaro se il dispositivo finale sarà un iPad Pro o un MacBook, considerando che il prodotto potrebbe eseguire sia iPadOS che macOS. Questo potrebbe rappresentare una nuova categoria di prodotto, capace di colmare il divario tra tablet e laptop, integrando le caratteristiche chiave di entrambi.

Quando Arriverà il Nuovo Dispositivo?

Secondo l’analista del settore Ross Young, Apple starebbe lavorando su un dispositivo pieghevole con display OLED da 18,8 pollici, previsto per il 2027. Un’altra fonte, l’analista Ming-Chi Kuo, ha riferito che Apple starebbe sviluppando due dispositivi pieghevoli con display da 18,8 e 20,2 pollici, con la produzione di massa affidata a LG e prevista entro la fine del 2025.

L’Obiettivo: Eliminare la Piegatura Visibile

Un altro ostacolo che Apple sta cercando di superare è la presenza della classica piegatura visibile sui display pieghevoli. Come riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple desidera che lo schermo pieghevole appaia come un’unica lastra di vetro, senza interruzioni o pieghe evidenti.

E il Foldable iPhone?

Parallelamente, Apple starebbe lavorando anche su un iPhone pieghevole, che potrebbe debuttare il prossimo anno. Tuttavia, questo modello potrebbe non integrare il Face ID sotto il display, ma utilizzare un Touch ID integrato nel pulsante di accensione.

Il nuovo dispositivo pieghevole da 18,8 pollici di Apple si prospetta come una vera innovazione nel settore. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, il dispositivo potrebbe ridefinire il concetto di tablet e laptop, offrendo un’esperienza senza precedenti. Resta da vedere quale direzione prenderà Apple, ma le aspettative sono alte.