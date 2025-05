Apple cancella l’Apple Watch con fotocamera integrata

Apple ha ufficialmente abbandonato lo sviluppo dell’Apple Watch con fotocamera integrata, inizialmente previsto per il 2027. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la compagnia aveva in programma di introdurre una mini-fotocamera nei modelli standard e Ultra dello smartwatch, non per scattare foto o effettuare FaceTime, ma per offrire funzionalità intelligenti basate sull’AI, simili alla Visual Intelligence già vista su iPhone.

Una fotocamera per riconoscere oggetti, luoghi e migliorare l’accessibilità

L’obiettivo di Apple era quello di integrare nel dispositivo funzioni avanzate di riconoscimento visivo, utili per identificare piante, oggetti, orari di apertura di negozi o ristoranti, e perfino descrivere ciò che l’utente stava inquadrando. Una tecnologia pensata anche per l’accessibilità, che avrebbe potuto aiutare persone con disabilità visive a interagire meglio con l’ambiente.

La fotocamera sull’Apple Watch non era progettata per essere una fotocamera tradizionale: non avrebbe sostituito quella di un iPhone, ma servito esclusivamente per interazioni visive con l’ambiente, supportate da intelligenza artificiale.

Perché Apple ha deciso di annullare il progetto?

Il report non fornisce motivazioni ufficiali, ma le ipotesi più credibili riguardano difficoltà tecniche: lo spazio all’interno dell’Apple Watch è estremamente limitato, e inserire una fotocamera senza compromettere design e autonomia è una sfida non da poco. Inoltre, l’integrazione software tra AI e hardware miniaturizzato potrebbe aver rappresentato un ostacolo non ancora superabile.

Anche se l’Apple Watch con fotocamera è stato accantonato, Apple continua a lavorare sulle AirPods dotate di sensori fotografici. Non si tratterà però di vere fotocamere, ma di sensori a infrarossi pensati per offrire funzionalità come audio spaziale avanzato, controlli tramite gesti in aria e funzioni AI contestuali. Il lancio di queste AirPods potrebbe avvenire già nel 2026.

Anche se il progetto dell’Apple Watch con fotocamera è stato ufficialmente sospeso, non è escluso che Apple possa riprenderlo in futuro, magari quando tecnologia e miniaturizzazione permetteranno di superare gli attuali limiti. Per ora, però, chi sperava in uno smartwatch ancora più intelligente dovrà attendere.