Antonio Conte resta al Napoli: accordo raggiunto e già si pianifica la nuova stagione

Antonio Conte ha deciso: resterà sulla panchina del Napoli anche per la stagione 2025-26. Dopo l’incontro avvenuto oggi con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico ha sciolto ogni dubbio e ha dato il via alla programmazione della prossima annata calcistica. È stato lo stesso patron azzurro a confermare ufficialmente la notizia.

Conte era apparso inizialmente intenzionato a lasciare dopo una sola stagione, conclusasi con la vittoria dello Scudetto per un solo punto di vantaggio sull’Inter. Tuttavia, la calorosa parata su bus scoperto, il pressing emotivo di giocatori, tifosi, staff e anche della sua famiglia lo hanno convinto a cambiare idea. L’entusiasmo popolare e la voglia di costruire un ciclo vincente hanno fatto la differenza.

De Laurentiis ha inoltre promesso investimenti significativi, sia per rinforzare la rosa, sia per intervenire sui campi d’allenamento, spesso criticati dallo staff tecnico per le condizioni non ottimali, ritenute una delle cause dei frequenti infortuni in stagione.

Il contratto di Conte verrà migliorato sul piano economico, ma manterrà la stessa struttura di base. La decisione è maturata in anticipo rispetto a quanto previsto: un nuovo incontro era inizialmente fissato per venerdì, ma le parti hanno anticipato tutto a questa sera. Conte, De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli sono stati ripresi mentre lasciavano insieme il luogo dell’incontro, diretti a cena.

Poco dopo, è arrivata la conferma ufficiale sui social: “Avanti tutta, più forti di prima!”, ha scritto De Laurentiis su X (ex Twitter). Anche il profilo ufficiale del Napoli ha diffuso un comunicato formale. Come da tradizione, il presidente ha voluto annunciare in prima persona la notizia, com’è solito fare anche in caso di grandi colpi di mercato.

E proprio sul mercato, il club partenopeo si è già mosso: è stato trovato l’accordo con Kevin De Bruyne, che arriverà a parametro zero dopo l’addio al Manchester City.

Sfumano dunque le speranze della Juventus, che aveva sperato di convincere Conte a tornare in bianconero. Il tecnico ha però scelto di restare a Napoli, convinto di poter puntare ancora più in alto.