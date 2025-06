Al Ahly – Inter Miami: Probabili Formazioni, Pronostico e dove vederla

Il tanto atteso Mondiale per Club FIFA 2025 prende il via all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, dove Lionel Messi e l’Inter Miami sfidano gli egiziani dell’Al Ahly nella partita inaugurale del torneo, domenica (ora italiana).

Con 32 squadre provenienti da sei confederazioni, il torneo prevede una fase a gironi avvincente: nel Gruppo A, oltre ad Al Ahly e Inter Miami, figurano anche Porto e Palmeiras.

Al Ahly pronto a sorprendere, ma l’esordio è di fuoco

Dominatrice assoluta in Egitto con 45 titoli nazionali, l’Al Ahly si presenta alla sua decima partecipazione al Mondiale per Club, grazie ai trionfi in CAF Champions League nelle stagioni 2020-21, 2022-23 e 2023-24. Con 12 trofei continentali, solo Real Madrid (15) e Auckland City (13) hanno fatto meglio a livello globale.

I Red Devils hanno chiuso la scorsa stagione con un cambio in panchina: Marcel Koller è stato esonerato dopo l’eliminazione in semifinale contro i Mamelodi Sundowns, e al suo posto è arrivato José Riveiro, pronto per il suo primo match ufficiale con la squadra del Cairo.

Dopo sei vittorie consecutive in campionato, l’Al Ahly ha perso ai rigori contro Pachuca in amichevole (1-1 nei tempi regolamentari) proprio nello stadio di casa dell’Inter Miami.

Inter Miami: Messi guida una squadra da sogno

A sette anni dalla fondazione, Inter Miami è oggi una delle squadre più iconiche della Major League Soccer. Grazie al contributo di David Beckham e alla presenza di stelle mondiali come Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba, il club ha conquistato nel 2024 il Supporters’ Shield con 74 punti in 34 gare, record assoluto per la MLS.

Nonostante l’eliminazione in semifinale della Champions Cup CONCACAF contro i Vancouver Whitecaps, Inter Miami arriva al torneo con un curriculum di tutto rispetto. Tuttavia, la forma recente non è brillante: solo 4 vittorie nelle ultime 12 partite (3 pareggi, 5 sconfitte), anche se le ultime due gare di MLS sono state convincenti, con i successi contro CF Montreal (4-2) e Columbus Crew (5-1).

Stato di forma

Al Ahly – ultime 6 partite (tutte le competizioni):

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌

Inter Miami – ultime 6 partite (tutte le competizioni):

❌ 🤝 ❌ 🤝 ✅ ✅

Notizie sulle formazioni

Al Ahly ha recuperato Emam Ashour, reduce da un affaticamento muscolare. In attacco ci sarà Wessam Abou Ali, protagonista con otto gol nelle ultime sei partite del playoff egiziano. Possibile anche la titolarità per Trezeguet, tornato al club a gennaio.

Inter Miami deve fare i conti con alcuni acciacchi: Jordi Alba, Gonzalo Lujan, Yannick Bright, David Ruiz e Drake Callender sono in dubbio. Sono invece recuperati Oscar Ustari e Tomas Aviles. Il tecnico Mascherano dovrebbe confermare il 4-4-2, con Busquets e Cremaschi in mezzo al campo e la coppia Messi–Suarez in avanti (23 gol totali nel 2025).

Probabili formazioni

Al Ahly (4-3-3):

El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Debes; El Solia, Ashour, Ateya; Mohamed, Trezeguet, Abou Ali

Inter Miami (4-4-2):

Ustari; Weigandt, Falcon, Lujan, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez

Pronostico: Al Ahly 1-1 Inter Miami

Il match inaugurale del Mondiale per Club FIFA 2025 promette spettacolo con tanti fuoriclasse in campo. L’Inter Miami, trascinata da Messi e Suarez, cercherà il colpo grosso ma potrebbe soffrire contro un’Al Ahly esperta e ben organizzata. La difesa fragile dei padroni di casa (10 gare consecutive con almeno un gol subito) potrebbe penalizzarli, ma il pareggio appare un risultato probabile.