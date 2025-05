38° Giornata Serie A: Programma e Orari Diretta Tv e Streaming

La Lega Calcio ha ufficializzato il programma delle partite della 38° Giornata di Serie A decisive per l’assegnazione dello Scudetto, di un posto in Champions League e di 2 retrocessioni in Serie B.

La vincitrice dello Scudetto si deciderà già venerdì 23 maggio. Infatti si giocheranno alle 20:45 in contemporanea i match decisivi con il Napoli che ospiterà il Cagliari e l’Inter in trasferta a Como.

La scelta di anticipare le partite decisive per lo Scudetto a venerdì sera è stata fatta per consentire all’Inter di avere più giorni per prepararsi alla Finale di Champions League contro il PSG del 31 maggio.

Il Napoli di Antonio Conte arriva all’ultima giornata con 1 punto di vantaggio sui nerazzurri e gli basterà battere un Cagliari già salvo per vincere lo Scudetto.

L’Inter invece per sperare nello Scudetto è obbligato a vincere a Como e sperare in un passo falso del Napoli contro il Cagliari.

Solo in caso di eventuale sconfitta casalinga del Napoli contro il Cagliari e di pareggio dell’Inter ci potrebbe essere lo spareggio Scudetto con le due squadre che finirebbero a pari punti.

Si giocheranno domenica sera 25 maggio alle 20:45 invece tutte le sfide decisive per un posto in Champions League e per la salvezza.

Si tratta di Torino-Roma, Venezia-Juventus, Lazio-Lecce, Atalanta-Parma, Empoli-Verona e Udinese-Fiorentina.

Sabato 24 si giocheranno invece 2 match che non necessitano di contemporaneità in quanto le squadre non si giocano più nulla e sono Bologna-Genoa e Milan-Monza.

Per il quarto posto che vale la Champions League la Juventus è al momento quarta con 67 punti mentre la Roma segue con 66 e la Lazio è a 65.

I bianconeri vincendo a Venezia si assicurerebbero il quarto posto. I lagunari guidati da Eusebio Di Francesco possono ancora sperare nella salvezza ma devono per forza battere la Juventus e sperare in eventuali passi falsi di Empoli e Lecce.

La Roma di Claudio Ranieri giocherà in trasferta contro un Torino che ormai non ha nulla da chiedere a questo campionato e nelle ultime 4 giornate ha raccolto 1 solo punto.

Solo battendo il Torino e sperando in un passo falso della Juventus la Roma potrebbe agguantare un insperato quarto posto.

La Lazio di Baroni invece affronta in casa un Lecce in piena lotta salvezza. I salentini con 31 punti sono terzultimi insieme all’Empoli e hanno per forza bisogno di fare punti se vogliono sperare di salvarsi.

L’Empoli dal canto suo ospita il Verona non ancora sicuro della salvezza anche se è a + 3 sui toscani e salentini che ne hanno 31.

Si preannuncia un ultima Giornata di Serie A di fuoco con tante possibili sorprese e colpi di scena nei verdetti finali.

38° Giornata Serie A Programma e Orari Diretta TV su Dazn e Sky:

Venerdì ore 20.45:

Napoli – Cagliari Diretta su DAZN

Diretta su DAZN Como – Inter Diretta su DAZN

Sabato:

Bologna – Genoa ore 18:00 Diretta su DAZN

ore 18:00 Diretta su DAZN Milan – Monza ore 20:45 Diretta su DAZN

Domenica ore 20.45:

Atalanta – Parma Diretta su DAZN

Diretta su DAZN Empoli – Verona Diretta su Sky, Now, DAZN

Diretta su Sky, Now, DAZN Lazio – Lecce Diretta su Sky, Now, DAZN

Diretta su Sky, Now, DAZN Torino – Roma Diretta su DAZN

Diretta su DAZN Udinese – Fiorentina Diretta su DAZN

Diretta su DAZN Venezia – Juventus Diretta su Sky, Now, DAZN

LA CLASSIFICA

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Hellas Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18